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16:44, 3 декабря 2024 года

Скончался профессор кафедры хореографии ОГИК Николай Заикин

Ему был 81 год.

Фото: ОГИК

3 декабря на 82-м году жизни скончался профессор кафедры хореографии Орловского государственного института культуры Николай Заикин. Он проработал там с 1972-го года.

Николай Заикин – Заслуженный работник культуры Российской Федерации, дважды лауреат премии "Душа России", кавалер ордена Дружбы. Кафедру хореографии он возглавлял с 1981-го по 2004-й годы. Профессор организовал учебный студенческий хореографический ансамбль "Радуга", стал инициатором и одним из организаторов Всероссийского фестиваля русского народного танца "Храним наследие России". Николай Заикин является автором учебных пособий "Русский народный танец" в двадцати одной части.

Коллектив ГТРК "Орел" выражает соболезнования родным и близким Николая Ивановича.


Артем Ежаков
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