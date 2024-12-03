Главная » Новости



16:44, 3 декабря 2024 года Скончался профессор кафедры хореографии ОГИК Николай Заикин Ему был 81 год.



Фото: ОГИК

3 декабря на 82-м году жизни скончался профессор кафедры хореографии Орловского государственного института культуры Николай Заикин. Он проработал там с 1972-го года.



Николай Заикин – Заслуженный работник культуры Российской Федерации, дважды лауреат премии "Душа России", кавалер ордена Дружбы. Кафедру хореографии он возглавлял с 1981-го по 2004-й годы. Профессор организовал учебный студенческий хореографический ансамбль "Радуга", стал инициатором и одним из организаторов Всероссийского фестиваля русского народного танца "Храним наследие России". Николай Заикин является автором учебных пособий "Русский народный танец" в двадцати одной части.



Коллектив ГТРК "Орел" выражает соболезнования родным и близким Николая Ивановича.





Артем Ежаков





