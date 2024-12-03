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17:31, 3 декабря 2024 года В Орловской области нашли останки 255 красноармейцев Таковы итоги "Вахты Памяти" в 2024-м году.





В День Неизвестного солдата отметили тех, кто сегодня возвращает защитников Родины с полей сражений. У поисковиков недавно завершилась "Вахта Памяти".



В 2024-м году она стартовала 22 апреля, а завершилась 1 ноября. Участниками в Орловской области стали 1800 человек из 14 регионов России.



Поисковики смогли поднять останки 255 советских воинов. Установлены имена 31 красноармейца.





Антон Киселёв





