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14:33, 3 декабря 2024 года "Губернаторская елка" в Орле пройдет 24 декабря Соответствующее распоряжение подписал глава региона Андрей Клычков.





"Губернаторская елка" в Орле пройдет 24 декабря. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Андрей Клычков.



Праздник проведут в ТМК "Гринн". На него пригласят детей, достигших высоких результатов в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности, ребят с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей участников специальной военной операции, ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот. Юным гостям праздника вручат подарки и сувениры. Ранее сайту "Вести-Орел" в департаменте соцзащиты рассказали, что в мероприятии примут участие 600 детей.



Напомним, что в каждом муниципалитете также проведут новогодние мероприятия с вручением сладких подарков, куда пригласят детей из семей мобилизованных, добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции. Всего на эти цели планируется потратить 1,67 миллиона рублей из областного бюджета.



Детям, прибывшим на Орловщину из ДНР и ЛНР, а также с территорий Украины, которые живут в ПВР при центрах "Солнышко" и "Березка", с 25 по 30 декабря года вручат новогодние подарки.





Артем Ежаков





