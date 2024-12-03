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16:31, 3 декабря 2024 года У православных орловцев продолжается Рождественский пост Он длится 40 дней и готовит верующих к празднику Рождества Христова.







У православных продолжается Рождественский пост. Он продлится до 7 января. В это время верующие отказываются от пищи животного происхождения и стараются очиститься духовно.



Это не самый строгий по церковному уставу пост – кроме среды и пятницы разрешено есть рыбу.



Наша съемочная группа отправилась в православную гимназию во имя священномученика Иоанна Кукши и узнала, как сделать так, чтобы пост прошел с пользой, приняв участие в приготовлении постных, но очень вкусных и питательных блюд.





Юлия Опанасюк





