В Лужках открылся филиал детской поликлиники

Ранее он был закрыт из-за ошибки в документах и несоответствия нормам пожарной безопасности.

Фото: пресс-служба городского совета Орла

В микрорайоне Лужки открылся филиал орловской детской поликлиники №1 по улице 6-й Орловской дивизии. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Орла. Ранее филиал был закрыт из-за ошибки в документах и несоответствия нормам пожарной безопасности.



Перед открытием медучреждения вход в него сделали на месте балкона, а не через подъезд, как было раньше. Добиться возобновления работы филиала поликлиники помогла инициатива ее главного врача Геннадия Захарченко и поддержка депутата Оксаны Павлюк.