Орловцев предостерегли от перехода по железнодорожным путям

Через рельсы ходят жители областного центра и деревни Нижняя Лужна.

На 378-379 километре перегона "Орел-Стальной Конь" жители организовали проход через рельсы. В пресс-службе администрации Орла сообщили, что проход транзитный и пересекает два пути, ходить здесь нельзя.

Рядом находится школа, а за последние десять лет на этом участке травмы получили пять человек, в том числе один несовершеннолетний. Основной причиной травматизма является хождение по железнодорожным путям и несоблюдение правил безопасности.

– Уважаемые горожане, напоминаем! Проезд и переход через рельсы допускается только в установленных и оборудованных для этого местах — по пешеходным переходам, мостам, переездам, — обратились к жителям в администрации областного центра.