Подписавший контракт с Минобороны орловский депутат показал видео тренировок на полигоне
Коммунист Андрей Фролов будет служить в приграничье.
Видео: тг-канал "Депутат Фролов Андрей Орел"
Подписавший контракт с Минобороны РФ депутат орловского облсовета от партии КПРФ Андрей Фролов показал видео тренировок на полигоне. Народный избранник будет служить в приграничье. С октября он готовился в учебном центре, в том числе тактической медицине.
Как признался сам депутат, заключить контракт его побудила атака американскими ракетами ATACMS территории соседнего региона.