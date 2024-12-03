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12:11, 3 декабря 2024 года Подписавший контракт с Минобороны орловский депутат показал видео тренировок на полигоне Коммунист Андрей Фролов будет служить в приграничье.





Видео: тг-канал "Депутат Фролов Андрей Орел"

Подписавший контракт с Минобороны РФ депутат орловского облсовета от партии КПРФ Андрей Фролов показал видео тренировок на полигоне. Народный избранник будет служить в приграничье. С октября он готовился в учебном центре, в том числе тактической медицине.



Как признался сам депутат, заключить контракт его побудила атака американскими ракетами ATACMS территории соседнего региона.





Артем Ежаков





