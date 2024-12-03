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15:22, 3 декабря 2024 года В Орле сплели камуфляж для новейшей российской самоходки Маскировочную накидку для "Мальвы" изготовили в Орловском госуниверситете по специальному заказу военных.





Студенты педагогического института ОГУ имени Тургенева сплели маскировочную сеть размером шесть метров в ширину и десять метров в длину.

Накидка будет камуфлировать одно из самых мощных и современных отечественных орудий — самоходную артиллерийскую установку "Мальва", которая в этом году участвовала в параде Победы в столице. Чтобы сплести сеть, активистам потребовалось несколько недель. Изготавливалась накидка по заказу армии, который получил орловский "Народный фронт".





Антон Киселёв





