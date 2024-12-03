Клычков поручил разобраться с проблемными маршрутами в Орле

|
|Главная » Новости
11:19, 3 декабря 2024 года
Клычков поручил разобраться с проблемными маршрутами в ОрлеТему глава региона поднял во время прямого эфира.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях 2 декабря обратил внимание на работу маршрутов №8, 9, 25, 60 и призвал городские власти навести порядок.
Клычков добавил, что наступила зима, на остановках в ожидании маршруток люди стоять не должны. Напомним, что ранее жители областного центра уже жаловались на работу маршрута №9.
– У меня убедительная просьба по городу Орлу: восьмой, девятый, 25-й, 60-й маршруты. Я абсолютно согласен с жителями. Неужели в контрактах одна маршрутка стоит, которая возит людей? Да, это выходной день, но включайте контрольные функции, – поручил глава региона.
Сергей Силаев