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11:19, 3 декабря 2024 года Клычков поручил разобраться с проблемными маршрутами в Орле Тему глава региона поднял во время прямого эфира.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях 2 декабря обратил внимание на работу маршрутов №8, 9, 25, 60 и призвал городские власти навести порядок. – У меня убедительная просьба по городу Орлу: восьмой, девятый, 25-й, 60-й маршруты. Я абсолютно согласен с жителями. Неужели в контрактах одна маршрутка стоит, которая возит людей? Да, это выходной день, но включайте контрольные функции, – поручил глава региона. Клычков добавил, что наступила зима, на остановках в ожидании маршруток люди стоять не должны. Напомним, что ранее жители областного центра уже жаловались на работу маршрута №9.





Сергей Силаев





