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14:51, 3 декабря 2024 года В Орловском отделении "Единой России" проходит декада приемов граждан Она приурочена к 23-летию со дня создания партии.







В штабе общественной поддержки "Единой России" в Орловской области стартовала декада приемов граждан. Она приурочена к 23-летию со дня создания партии.



Вопросы, с которыми сюда обращаются, самые разные. Это и помощь в приобретении льготных лекарств, и нехватка мест в школах и детских садах в строящихся микрорайонах, трудоустройство и пенсионное обеспечение. Каждое обращение берется на контроль.



Для уточнения информации или записи на прием можно обратиться в штаб общественной поддержки по адресу: город Орел, Пролетарская гора, 11.





Анастасия Миносьян





