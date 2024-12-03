вторник 3.12.2024 18:58:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

14:01, 3 декабря 2024 года

Возведение третьего выезда из Зареченского микрорайона Орла обойдется дешевле

Сейчас строители устанавливают колодцы для ливневой канализации и готовятся к переносу коммуникаций, проходящих под будущей дорогой.



В Зареченском микрорайоне Орла продолжается возведение третьего выезда – по улице Витольда Почернина. Сейчас строители устанавливают колодцы для ливневой канализации и готовятся к переносу коммуникаций, проходящих под будущей дорогой. Возведение дороги позволит решить здешнюю многолетнюю проблему утренних пробок.

На строительство километра дороги было необходимо 250 миллионов рублей, но в 2024-м году контракт стал дешевле почти на 50 миллионов. Подрядчик, который сейчас строит выезд, получит 202 миллиона рублей.

Работы идут в графике, на объекте трудятся 15 человек и три единицы спецтехники. Все необходимое оборудование и материалы доставлены на объект. Новая дорога будет двухполосной, семиметровой ширины. Сдана она должна быть летом 2025-го года.


Антон Киселёв
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.