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14:01, 3 декабря 2024 года Возведение третьего выезда из Зареченского микрорайона Орла обойдется дешевле Сейчас строители устанавливают колодцы для ливневой канализации и готовятся к переносу коммуникаций, проходящих под будущей дорогой.







В Зареченском микрорайоне Орла продолжается возведение третьего выезда – по улице Витольда Почернина. Сейчас строители устанавливают колодцы для ливневой канализации и готовятся к переносу коммуникаций, проходящих под будущей дорогой. Возведение дороги позволит решить здешнюю многолетнюю проблему утренних пробок.



На строительство километра дороги было необходимо 250 миллионов рублей, но в 2024-м году контракт стал дешевле почти на 50 миллионов. Подрядчик, который сейчас строит выезд, получит 202 миллиона рублей.



Работы идут в графике, на объекте трудятся 15 человек и три единицы спецтехники. Все необходимое оборудование и материалы доставлены на объект. Новая дорога будет двухполосной, семиметровой ширины. Сдана она должна быть летом 2025-го года.





Антон Киселёв





