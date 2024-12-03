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9:57, 3 декабря 2024 года В Орловской области в пожаре погиб мужчина Трагедия произошла утром 3 ноября в Свердловском районе.





Видео: ГУ МЧС России по Орловской области

Утром 3 ноября спасатели тушили пожар в Свердловском районе Орловской области. Сообщение о возгорании деревянного жилого дома на четверых хозяев поступило из деревни Разбегаевка. На месте работали девять сотрудников МЧС и три единицы техники. В ходе разведки спасатели обнаружили тело 59-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Причину произошедшего устанавливают специалисты.





Сергей Силаев





