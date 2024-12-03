В Орловской области в пожаре погиб мужчина

|Главная » Новости
9:57, 3 декабря 2024 года
В Орловской области в пожаре погиб мужчинаТрагедия произошла утром 3 ноября в Свердловском районе.
Видео: ГУ МЧС России по Орловской области
Утром 3 ноября спасатели тушили пожар в Свердловском районе Орловской области. Сообщение о возгорании деревянного жилого дома на четверых хозяев поступило из деревни Разбегаевка.
На месте работали девять сотрудников МЧС и три единицы техники. В ходе разведки спасатели обнаружили тело 59-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Причину произошедшего устанавливают специалисты.
Сергей Силаев