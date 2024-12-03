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20:01, 3 декабря 2024 года

В орловских школах заменят звонки на мелодии из "Щелкунчика"

Акцию запустило Минпросвещения.


Министерство просвещения Российской Федерации сообщило о запуске необычной акции в преддверии Нового года. Музыка из балета "Щелкунчик" композитора Петра Чайковского заменит школьные звонки, чтобы создать предновогоднее настроение.
 
Услышать всемирно известную музыку из балета вместо школьных звонков можно в течение декабря. Проект расширит знания орловцев о культуре, истории и традициях российского народа, познакомит их с известными классическими музыкальными произведениями.
В рамках проекта мелодии звонков каждого месяца 2024/25 учебного года посвящены определенной памятной дате. Их запишут детские музыкальные коллективы из разных регионов России. С января по май 2025 года мелодии звонков будут посвящены историческим датам страны и темам занятий "Разговоры о важном", – сообщается на сайте министерства.



Сергей Силаев
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