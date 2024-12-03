Орловщина передала в ЛНР электрооборудование и стройматериалы

Посылка доставлена в подшефный Троицкий район.

Орловская область передала в подшефный Троицкий район Луганской Народной Республики электрооборудование и стройматериалы. Посылку сформировали в "Орелоблэнерго". Груз используют в восстановлении энергетической инфраструктуры муниципального образования, сообщает региональный информационный портал. Ранее для обслуживания объектов уличного освещения был отправлен автоподъемник.



Напомним, что Орловская область активно помогает Троицкому району ЛНР не только с энергетической инфраструктурой, но и, например, с образованием. Туда регулярно отправляют учебную и развлекательную литературу, стройматериалы и оборудование для учебных заведений. Недавно орловские специалисты помогли отремонтировать детский сад на 170 детей. В ноябре в муниципальное образование передали 417 учебников для ребят с особенностями развития.