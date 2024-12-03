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23:29, 2 декабря 2024 года

Губернатор Клычков провел в Орле совещание по обеспечению правопорядка

Речь шла о нарушениях при исполнении нацпроектов.


Глава Орловской области Андрей Клычков провел в областном центре совещание по обеспечению правопорядка. Участники обсудили нарушения, выявленные при реализации национальных проектов.

Об этом губернатор сообщил в прямом эфире, который он провел в соцсетях 2 декабря. 

- Мониторинг их реализации ведется в ежедневном режиме. В этом году у нас выполняются 46 региональных проектов, финансирование которых составляет порядка 6 млрд рублей. В 2025 году начинается реализация девяти новых нацпроектов, расходы на эти цели планируются в объеме более 8,3 млрд рублей, - рассказал Клычков. 

Для того, чтобы обеспечить правопорядок, представители власти выезжают на объекты строительства, ремонта, благоустройства, идет личное общение с подрядчиками, а факты нарушений рассматриваются индивидуально.


Ольга СУПОНЕВА
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