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18:41, 2 декабря 2024 года

ГТРК "Орел" отпраздновал 57-й день рождения

В честь праздника приоткрываем тайны телевизионного закулисья.



13 информационных выпусков в сутки. Специальные проекты. Интервью с интересными, яркими людьми. Тематические передачи - от медицины до спорта. Вот уже 57 лет мы держим вас в курсе главных событий из жизни региона. Работаем оперативно. Объективно. Достоверно. А началось все 2-ого декабря 1967-ого - с черно-белой "Панорамы недели". Сегодня наша телерадиокомпания отмечает день рождения.

В обновленной студии, с современной техникой и главной наградой телевизионного сообщества - Орфеем "ТЭФИ" в номинации лучшая ведущая.
И в честь праздника мы готовы приоткрыть некоторые тайны телевизионного закулисья. Мария Семак о тех, кто работает в кадре и за кадром.


Мария Семак
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