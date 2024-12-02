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18:41, 2 декабря 2024 года ГТРК "Орел" отпраздновал 57-й день рождения В честь праздника приоткрываем тайны телевизионного закулисья.







13 информационных выпусков в сутки. Специальные проекты. Интервью с интересными, яркими людьми. Тематические передачи - от медицины до спорта. Вот уже 57 лет мы держим вас в курсе главных событий из жизни региона. Работаем оперативно. Объективно. Достоверно. А началось все 2-ого декабря 1967-ого - с черно-белой "Панорамы недели". Сегодня наша телерадиокомпания отмечает день рождения.



В обновленной студии, с современной техникой и главной наградой телевизионного сообщества - Орфеем "ТЭФИ" в номинации лучшая ведущая.

И в честь праздника мы готовы приоткрыть некоторые тайны телевизионного закулисья. Мария Семак о тех, кто работает в кадре и за кадром.





Мария Семак





