Главная » Новости



16:33, 2 декабря 2024 года Все включено: предприниматели смогут подключить цифровые сервисы «Ростелекома» в отделениях банка ВТБ Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Erid: F7NfYUJCUneP4zRyJhxt



Малые и средние предприятия — клиенты ВТБ получили возможность подключить цифровые продукты и сервисы «Ростелекома» для бизнеса в отделениях банка. Они могут сделать это в любой точке сети ВТБ, работающей с юридическими лицами, или обратившись к персональному менеджеру.



В список сервисов, доступных в банковских отделениях, входит высокоскоростной интернет, Wi-Fi, в том числе Wi-Fi-радар, видеонаблюдение, виртуальная АТС и номер 8-800 для горячих линий и справочного обслуживания. Кроме того, можно будет подключить ТВ для бизнеса, например, гостиниц, мобильную связь по модели MVNO и решения для мониторинга удаленного оборудования M2M.

Настроить выбранные продукты и управлять ими предприниматели смогут в личном кабинете «Ростелекома».

Тимофей Абраменко, директор по работе с малым и средним бизнесом и развитию сервисов «Ростелекома»: «Цифровые сервисы дают предпринимателям возможность повышать эффективность своей работы даже в условиях меняющегося рынка, поэтому мы наблюдаем устойчивый рост потребления наших услуг в сегменте МСП. Так, внедрение виртуальной АТС с голосовыми помощниками, интеллектуальной маршрутизацией звонков и аналитикой позволяет решить вопрос нехватки кадров, а также помогает управлять качеством обслуживания клиентов. При этом мы всегда стремимся, чтобы компании имели простой и легкий доступ к нашим услугам вне зависимости от способа взаимодействия. Теперь вместе с надежными банковскими сервисами, которые предоставляет ВТБ, предприниматели смогут подключить и технологичные цифровые решения для развития бизнеса и достижения новых результатов». Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ: «Услуги связи входят в топ-10 услуг, которые клиенты готовы подключить у банков* , поэтому мы добавили решения “Ростелекома” в линейку бизнес-сервисов. Внедрение цифровых продуктов влияет не только на прибыль компаний этого сегмента, но и на их жизнеспособность. Например, использование АТС, по данным исследований, на 15% сокращает стоимость привлечения клиентов, более чем в два раза увеличивает средний чек и в три раза продлевает срок жизни компании. Сервисы “Ростелекома “предлагают гораздо больше, чем просто обработку вызовов или доступ в интернет. Клиенты получают комплексное решение для ведения бизнеса на любом этапе своего развития». * * *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.



«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



* По результатам исследования Frank RG «Небанковские сервисы для малого бизнеса 2024».



Реклама: ПАО "Ростелеком"









