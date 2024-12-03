Главная » Новости



9:32, 3 декабря 2024 года В двух районах Орла стартовала проверка репродуктивного здоровья Пройти ее можно бесплатно по полису ОМС.





Со 2 декабря в женских консультациях Заводского и Советского районов Орла можно пройти бесплатную проверку репродуктивного здоровья. Об этом сообщили в НКМЦ имени Круглой.



Проверку могут пройти мужчины и женщины в возрасте от 18 до 49 лет в рамках диспансеризации. Основная цель исследования репродуктивного здоровья – выявить и пресечь заболевания или состояния, которые могут негативно повлиять на беременность, роды и послеродовый период.



Для женщин доступны консультация у гинеколога (на первом этапе), осмотр молочных желез, лабораторные анализы на инфекционные заболевания, УЗИ органов малого таза и молочных желез (на втором этапе). Для мужчин это начальный прием у уролога. На втором этапе делаются УЗИ предстательной железы и лабораторные исследования мазков на наличие инфекций.



Все подробности по записи доступны по ссылке.





Артем Ежаков





