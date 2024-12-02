Ученики орловского композитора Евгения Дербенко отличились на Всероссийском конкурсе гармонистов
Студенты музыкального колледжа заняли весь пьедестал почета.
Ученики орловского композитора Евгения Дербенко отличились на Всероссийском конкурсе гармонистов. Студенты музыкального колледжа заняли три призовых места.
Гран-при завоевал студент четвертого курса Владимир Левин. Александр Пикалов стал лауреатом второй степени, а Егор Золотов получил диплом лауреата третьей степени. Орловские музыканты обошли 50 гармонистов, которые представляли 17 регионов нашей страны.