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20:03, 2 декабря 2024 года В Орловской области безработица находится на низком уровне Не заняты лишь 0,3% населения.





Уровень безработицы снизился в Орловской области. Об этом стало известно на аппаратном совещании в областной администрации 2 ноября. – На 1 ноября текущего года уровень фиксированной безработицы составил 0,3%. Это ниже аналогичного периода 2023 года, – отметил губернатор Андрей Клычков. По словам главы региона, на 1 ноября на учете в службе занятости состояло 900 человек, что на 500 меньше, чем в 2023 году. В то же время в области увеличивается число вакансий. В январе-октябре 2024 года в органы службы занятости обратились 4100 человек, в 2023 году – 6 тысяч.





Сергей Силаев





