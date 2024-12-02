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20:03, 2 декабря 2024 года

В Орловской области безработица находится на низком уровне

Не заняты лишь 0,3% населения.


Уровень безработицы снизился в Орловской области. Об этом стало известно на аппаратном совещании в областной администрации 2 ноября.
На 1 ноября текущего года уровень фиксированной безработицы составил 0,3%. Это ниже аналогичного периода 2023 года, – отметил губернатор Андрей Клычков.
По словам главы региона, на 1 ноября на учете в службе занятости состояло 900 человек, что на 500 меньше, чем в 2023 году. В то же время в области увеличивается число вакансий. В январе-октябре 2024 года в органы службы занятости обратились 4100 человек, в 2023 году – 6 тысяч.



Сергей Силаев
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