Орловца осудили условно за вырубку полутора сотен здоровых деревьев
Ущерб составил почти 2,8 миллиона рублей.
Ливенский районный суд приговорил местного жителя к двум годам условно за вырубку почти полутора сотен здоровых деревьев. Ущерб составил почти 2,8 миллиона рублей. Осужденного обязали возместить ущерб.
Как рассказали в пресс-службе суда, мужчина взял разрешение на рубку аварийных деревьев, расположенных на территории бывшей базы ООО "Промприбор".
"Поняв, что древесина аварийных тополей имеет ненадлежащее качество, местный житель решил произвести вырубку тополей и кленов неподалеку от деревни Викторовка. За шесть дней незаконной рубки подсудимый спилил 144 здоровых вегетирующих дерева", – отметили в суде.
Свою вину мужчина не признал, заявив в свою защиту, что рубил деревья исключительно в разрешенной ему зоне.