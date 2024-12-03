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8:45, 3 декабря 2024 года Орловца осудили условно за вырубку полутора сотен здоровых деревьев Ущерб составил почти 2,8 миллиона рублей.





Ливенский районный суд приговорил местного жителя к двум годам условно за вырубку почти полутора сотен здоровых деревьев. Ущерб составил почти 2,8 миллиона рублей. Осужденного обязали возместить ущерб.



Как рассказали в пресс-службе суда, мужчина взял разрешение на рубку аварийных деревьев, расположенных на территории бывшей базы ООО "Промприбор".

"Поняв, что древесина аварийных тополей имеет ненадлежащее качество, местный житель решил произвести вырубку тополей и кленов неподалеку от деревни Викторовка. За шесть дней незаконной рубки подсудимый спилил 144 здоровых вегетирующих дерева", – отметили в суде. Свою вину мужчина не признал, заявив в свою защиту, что рубил деревья исключительно в разрешенной ему зоне.





Артем Ежаков





