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18:29, 2 декабря 2024 года

Орловская область завершила лесовосстановление по нацпроекту "Экология"

Новые деревья появились на территории в 450 гектаров.


Орловщина полностью завершила лесовосстановительные работы, которые велись в рамках нацпроекта "Экология". Итоги были рассмотрены на совещании областного правительства 2 декабря.

Всего в 2024-м году на увеличение площадей лесовосстановления и формирование запаса лесных семян было направлено почти 3,5 миллиона рублей. Лесом было засажено 90 гектаров на территории восьми лесничеств. Сажали ель, сосну и дуб.

В следующем году на все эти работы, теперь уже под эгидой нового национального проекта, будет направлено еще три миллиона рублей.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "Сегодня определенные результаты есть. За период реализации нацпроекта "Экология" осуществлена посадка лесных культур на площади почти 450 гектаров. Со следующего года соответствующая деятельность продолжится уже в рамках нового нацпроекта "Экологическое благополучие".



Антон Киселёв
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