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19:36, 2 декабря 2024 года Орловец приговорен к 11 годам колонии за пьяную езду и попытку сбыта наркотиков Также у мужчины конфискован BMW.





Заводской районный суд города Орла приговорил ранее судимого мужчину к 11 годам и четырем месяцам колонии строгого режима за повторную пьяную езду и попытку сбыта наркотиков. Также ему на четыре года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением машинами. Помимо этого, мужчина оштрафован на 100 тысяч рублей, а его BMW 320i конфискован и обращен в собственность государства.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области, мужчина снова попался за рулем нетрезвым, а также собирался сбыть 5,26 грамма запрещенного вещества, действуя при этом действуя в составе группы по предварительному сговору.





Артем Ежаков





