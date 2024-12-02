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13:35, 2 декабря 2024 года Рука помощи для СВОих В Орле собрали деньги для наших бойцов на передовой.





В минувшие выходные спортклуб "Система Комплекс" принимал участников и гостей специального благотворительного турнира. Все собранные средства организаторы направят на поддержку бойцов, которые сейчас находятся на СВО.



Сила доброты

Спорт должен быть доступным, комфортным и объединяющим людей. Таких принципов придерживается коллектив спортклуба.

"Время сейчас непростое, и нашим героям на передовой особенно нужна поддержка", – говорит генеральный директор фитнес-клуба Юлия Бычкова. Так появилась идея организовать благотворительный мультитурнир по силовым видам спорта, а все собранные деньги направить на нужды бойцов СВО. Инициативу поддержал известный орловский предприниматель и меценат Олег Карпиков.



Событие состоялось в субботу, 30 ноября. На весь день "Система" стала площадкой для соревнований и благотворительности. Туда съехались спортсмены со всей Орловской области, чтобы принять участие в состязаниях сразу по нескольким силовым спортивным направлениям. Среди них: армрестлинг, гиревой спорт, ягодичный мост многоповторка (собственный вес), стритлифтинг, жим лежа, строгий подъём на бицепс, экстремальный подъем на бицепс, становая тяга (в лямках). Членские взносы участников соревнований, а также благотворительная помощь от спонсоров и партнёров – это адресная помощь для наших бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО. Средства пойдут на закупку строительных материалов, чтобы у ребят было безопасное и комфортное укрытие.



Турнир прошел по всем требованиям проведения спортивных соревнований



"Наши герои, которым будет оказана помощь, в курсе того, что мы проводим данное спортивное событие. Их это подбадривает. Очень важно, чтобы они знали, что в тылу у них есть мощная поддержка в виде земляков, которые всегда готовы поддержать и материально, и эмоционально", – отмечает Юлия Бычкова. Вместе мы едины

Соревнования по силовым дисциплинам – всегда эффектное зрелище. Поэтому зрители остались под большим впечатлением от "укротителей железа". К слову, фитнес-клуб не прекратил свою работу в этот день и не был закрыт только для проведения турнира. Руководство организовало всё так, что состязания проходили с утра до вечера, под это было задействовано два зала. Посетителям это не помешало провести свои тренировки. Напротив, вызвало очень большой интерес.

"Я знала, что сегодня будут проходить соревнования. Но свою тренировку переносить не стала, была уверена, что все будет отлично подготовлено. Позанималась спортом и вдохновилась участниками. Они, конечно, невероятные результаты показывают! А главное, что всё это для благого дела", – поделилась впечатлениями одна из посетительниц фитнес-клуба. Благотворительный мультитурнир прошёл по всем требованиям проведения спортивных соревнований. Оценивали участников профессиональные судьи с большим опытом в данной сфере. Всего свою силу продемонстрировали около 80 человек.



Благотворительный турнир в помощь бойцам СВО длился весь день



"Я первый раз участвую в таком мероприятии. Очень рада, что могу оказать помощь нашим ребятам. Думаю, здесь это точно не последний благотворительный марафон", – поделилась во время подготовки к выступлению одна из участниц турнира. Проводить благотворительные мероприятия для Клуба не в новинку. Он регулярно участвует в городских событиях и поддерживает их, сам выступает с инициативами. Ранее здесь собирала деньги для помощи инвалидам. А такая масштабная акция в поддержку бойцов СВО в фитнес-клубе проводится впервые. Олег Карпиков вносит личный весомый вклад, помогая нашим героям.

"Большое спасибо, что Олег Владимирович всегда поддерживает наши инициативы, как руководитель и вдохновитель. Конечно, без его помощи всё это было бы невозможно. Также хочу поблагодарить всех участников и гостей нашего мероприятия", – отметила генеральный директор фитнес-клуба "Система Комплекс" Юлия Бычкова. Тем временем, благодаря турниру было собрано 194 тыс. рублей. Совсем скоро наши бойцы смогут получить необходимые им стройматериалы. А все участники благотворительных соревнований – привет от наших героев с передовой и отчет о потраченных средствах.





"В тылу у наших героев есть мощная поддержка в виде земляков, которые всегда готовы помочь"







