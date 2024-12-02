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12:46, 2 декабря 2024 года В центре Орла временно запретят стоянку машин Ограничения связаны с мероприятиями по случаю Дня Неизвестного Солдата.





3 декабря с 00:00 до 10:30 в центре Орла будет запрещена стоянка машин. Ограничение для автомобилистов связано с мероприятиями по случаю Дня Неизвестного Солдата. Об этом предупредили в мэрии.



Запрет будет действовать:



• на ул. Пушкина на участке от Красного моста до пересечения с ул. 4-й Курской;

• на ул. Московской от Красного моста до пересечения с ул. Степана Разина;

• на пл. Мира от ул. Московской до ул. Пушкина.





Артем Ежаков





