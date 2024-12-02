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12:06, 2 декабря 2024 года "Орловское полесье" открыло туристический маршрут к зубрам В гости к краснокнижным исполинам можно сходить до февраля или марта.





Национальный парк "Орловское полесье" объявил об открытии туристического маршрута "В гости к зубрам". Увидеть краснокнижных исполинов в естественной среде обитания можно, пока лежит снег – до февраля-марта. Подробности записи на экскурсию смотрите по ссылке.



Напомним, что популяция зубров в регионе растет. По состоянию на март 2024-го года, она перевалила за 700 особей.





Артем Ежаков





