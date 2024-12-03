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18:00, 3 декабря 2024 года Новый год 2025 в Орле: афиша детских спектаклей, шоу и интермедий По традиции сайт "Вести-Орел" рассказывает, куда сходить в Орле с детьми в преддверии всеми любимого праздника и на каникулах.





В канун Нового года для школьников и дошколят культурные учреждения в Орле подготовили целую серию праздничных мероприятий. Юных горожан ждут новогодние спектакли, музыкальные сказки и интермедии. Куда сходить с детьми на Новый год 2025 и на январских каникулах, по традиции рассказывает сайт "Вести-Орел".



ТЕАТР ТУРГЕНЕВА



Больше всего интермедий будет в Орловском государственном академическом театре имени Тургенева. Здесь юных орловцев ждут новогодние представления и музыкальные сказки. Они стартуют с 29 числа.



29 декабря юные зрители смогут увидеть новогоднее представление с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями "Дед Мороз и сюрприз…"(0+). Представление пройдет в фойе театра на втором этаже в 11.00. Также интермедию можно будет посмотреть 2 января – в 14.30, а затем 3,4,5,6 и 7 января в 11.00 и 14.00.



В новогодние праздники детей порадуют премьерой "Рики-Тики-Тави" (6+). Героическую сказку Редьярда Киплинга можно будет посмотреть в воскресенье, 29 декабря, в 11.30 и в 14.30, а также 3 января - в 14.30, 5 января – в 11.30, и 7 января - в 11.30 и 14.30 на основной сцене.

2 января детей приглашают на русскую народную сказку "Царевна-лягушка" (0+) на основной сцене в 14.30. А 4 января юных орловцев порадуют музыкальной сказкой "Людоед Микоколембо" (6+), которую покажут 4 января в 11.30 и в 14.30.



А еще ребят ждет сказка Андерсена "Спящая красавица" (6+). Ее можно посмотреть 6 января в 14.30 на основной сцене. 11 января в 18.00 подростки увидят комедию "Единственный наследник" (12+). Посещение спектакля будет доступно по "Пушкинской карте".



"СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО"



В "Свободном пространстве" в преддверии нового года главным сюрпризом станет музыкальная сказка для всей семьи "Щелкунчик" (6+). Она создана по мотивам сказки Гофмана.



Как рассказали в театре, спектакль "Щелкунчик" - это погружение в торжественную и волнующую Рождественскую ночь, полную ожиданий и надежд. Ведь именно в эту ночь должно случиться что-то очень удивительное и необыкновенное. В таинственном мерцании новогодней елки оживают куклы, появляются загадочный крестный Дроссельмейер, зловещая Мышильда со своим сыночком Мышиным королем и, конечно, отважный и прекрасный принц Натаниэль. Сказку можно будет посмотреть ежедневно с 14 по 30 декабря 2024 года. В день будет сразу по несколько сеансов.



"РУССКИЙ СТИЛЬ"



Новогоднюю программу для юных зрителей подготовил театр "Русский стиль". Спектакль "Бременские музыканты: гастроли в Тридевятом царстве" юные театралы смогут посмотреть с 12 декабря по 2 января, а потом уже после каникул - 26 января. Расписание всех сеансов есть на официальном сайте театра. (6+)



ТЕАТР КУКОЛ



Также подготовил к праздникам новогодний репертуар. Уже в декабре юные зрители увидят несколько интересных спектаклей. Один из них – "Волшебные снежинки" (0+), который покажут 8 декабря в 11.00.



- Оказывается, под новый год среди падающих снежинок можно найти волшебные снежинки. И эти снежинки помогут выполнить одно заветное желание. Но ложатся снежинки только в добрые руки и исполняют желания только людей с добрым сердцем, - описывают спектакль в Орловском театре кукол.



4 и 7 декабря в 11.00 и 10.00 малыши смогут посмотреть спектакли "Про Бяшку-барашка" (0+), а 7 декабря в 11.00 дети увидят "Приключения Буратино" (6+).



КДЦ МЕТАЛЛУРГ



Интересную предновогоднюю программу для юных зрителей подготовили в КДЦ "Металлург", где уже во всю готовятся к встрече Нового года. 8 декабря рамках фестиваля-конкурса "Грани возможного" здесь состоится "«Новогодняя гонка" (6+).



А 20 декабря в 18.00 концертом зале дети увидят невероятные приключения Синего трактора и его друзей Кукутиков (0+).



- Пришло время для нового невероятного шоу, которое ожидает нас в самом сердце городской суеты, где так легко потеряться. Но когда есть верные друзья и мудрый Профессор, любые сложности можно преодолеть легко и весело. И самое интересное - действие происходит не только на сцене, но и в зрительном зале, - рассказали в культурно-досуговом центре.



Детей ждут музыкальные игры, в которых будет задействован весь зал. Продолжительность действа – 55 минут.



22 декабря в танцевальном зале КДЦ "Металлург" будет работать новогодний музыкальный салон "Пока часы 12 бьют" (6+). Вокально-инструментальная группа “Эликсир”, ансамбль “Капелла-сити” вновь споют со зрителями любимые песни.



Сказочное представление "Очень простая сырная история" (3+) малыши увидят 2 января в 11.00.



- Это прекрасная и трогательная история дружбы и любви, побеждающих любые преграды, - рассказали в КДЦ "Металлург".



ОГИК



Не забудут порадовать детей и в Орловском государственном институте культуры. В канун Нового года в ОГИК состоится новогоднее шоу по мотивам сказки "Летучий корабль" (6+). Увидеть театрализованное представление дети смогут 27 и 28 декабря в 11.00 и 15.00.





Сергей Мерцалов





