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16:34, 2 декабря 2024 года

В Орловской области зафиксировали рост металлургического производства

Показатель увеличился почти на 60%.


В Орловской области объемы промышленного производства в октябре 2024 года остались на уровне соответствующего месяца прошлого года, что привело к замедлению темпов роста индекса промышленного производства по итогам 10 месяцев 2024 года (+7,3%). Об этом сообщили в Орелстате.

Положительную динамику по всем периодам к уровню 2023 года сохранили энергетический сектор (+4,8% к октябрю и 16,7% к началу года) и сырьевой (+0,7% к октябрю и +1% к началу года). В отрицательной зоне в октябре оказались отрасли, связанные с водоснабжением, утилизацией отходов и обрабатывающий сектор.

Несмотря на общее снижение объемов обрабатывающего производства, максимальные темпы роста по сравнению с октябрем 2023 года продемонстрировали отрасли, связанные с металлургическим производством (+59,7%), выпуском химических продуктов и веществ (+12,9%). Увеличилось производство мебели (+26,5%), производство кожи и изделий из кожи (+6,6%).


Сергей Силаев
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