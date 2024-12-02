В Орловской области ввели выплаты для семей погибших сотрудников СК

Мера поддержки коснется родных работников, выполнявших задачи в новых регионах и на территории Украины.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ об установлении дополнительной меры социальной поддержки сотрудникам следственного комитета и их семей. Речь идет о сотрудниках ведомства, выполняющих задачи в Донецкой, Луганской Народных Республиках, на территории Херсонской и Запорожской области и Украины в период проведения СВО, постоянно проживающих в Орловской области.

Согласно документу, членам семей погибших при выполнении профессиональных задач сотрудников следственного комитета выплатят в равных долях один миллион рублей. Получившим увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении задач на вышеуказанных территориях полагается 500 тысяч рублей. Средства на эти цели направят из областного бюджета.

Право на единовременную выплату после гибели имеют супруг или супруга сотрудника СК, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до совершеннолетия, дети до 23-х лет, обучающиеся очно, находящиеся на иждивении погибшего, родители, совершеннолетние дети, если сотрудник не имел вышеуказанных членов семьи, и полнородные братья и сестры.

Указ подписан 27 ноября, он вступит в силу через 10 дней. Контроль за исполнением возложен за замгубернатора по социальной политике.