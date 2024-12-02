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12:23, 2 декабря 2024 года В детской поликлинике Ливенской ЦРБ открыли рентген-кабинет Помог национальный проект "Здравоохранение".



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В детской поликлинике Ливенской центральной районной больницы благодаря национальному проекту "Здравоохранение" открыли рентген-кабинет. Об этом сообщает региональный департамент-здравоохранения.



Теперь юным пациентам не нужно обращаться за рентгеном в круглосуточный стационар ЦРБ или во взрослую поликлинику. На новом оборудовании уже сделали более 650 снимков и диагностировали 26 случаев пневмонии. Кабинет работает в две смены.





Артем Ежаков





