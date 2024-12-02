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9:58, 2 декабря 2024 года Орловский Соцфонд сменит номер телефона контакт-центра Новый начнет работать с 9 декабря.





Отделение Социального фонда по Орловской области сменит номер телефона контакт-центра. С 9 декабря для консультирования будет доступен номер: 8-800-1-00000-1. Об этом сообщили в пресс-службе СФР.



Сначала звонящему ответит виртуальный помощник. Он сможет подсказать по самым частым вопросам. Если у него не получится, звонок переведут на специалиста второй линии.



По новому номеру орловцы смогут получить консультацию по пенсиям и социальным выплатам, предварительно записаться на прием в Соцфонд и так далее.



С 9 декабря операторы второй линии будут консультировать население по графику: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45. Звонки по России бесплатные.





Артем Ежаков





