Орловский Соцфонд сменит номер телефона контакт-центра

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9:58, 2 декабря 2024 года
Орловский Соцфонд сменит номер телефона контакт-центраНовый начнет работать с 9 декабря.
Отделение Социального фонда по Орловской области сменит номер телефона контакт-центра. С 9 декабря для консультирования будет доступен номер: 8-800-1-00000-1. Об этом сообщили в пресс-службе СФР.
Сначала звонящему ответит виртуальный помощник. Он сможет подсказать по самым частым вопросам. Если у него не получится, звонок переведут на специалиста второй линии.
По новому номеру орловцы смогут получить консультацию по пенсиям и социальным выплатам, предварительно записаться на прием в Соцфонд и так далее.
С 9 декабря операторы второй линии будут консультировать население по графику: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45. Звонки по России бесплатные.
Артем Ежаков
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