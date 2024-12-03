В Орловской области назовут деревни, куда проведут интернет

Базовые станции появятся в 2025-м году.

В Орловской области завершилось голосование за устранение цифрового неравенства. Прием голосов проводился за населенные пункты, где проживают от 100 до 500 человек. Свой голос на портале "Госуслуги" отдали почти 3,5 тысячи человек.

На сегодняшний день статистика отражает результаты только электронного голосования. По информации пресс-службы областного правительства, итоги подведут 16 декабря.

В 2024 году в регионе ведется работа по подключению к интернету 48 населенных пунктов с числом жителей менее 500. Статус подключения каждого можно проверить на портале "Госуслуги". Работы по строительству станций проводятся в рамках национального проекта "Цифровая экономика".