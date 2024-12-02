Полторы сотни орловцев были заняты на оплачиваемых общественных работах

Статистику представили в департаменте соцзащиты региона.

В Орловской области с начала 2024-го года центры занятости и работодатели заключили 135 договоров о совместной деятельности. Об этом сообщили в департаменте социальной защиты региона.

В уходящем году проводились работы по озеленению и благоустройству общественных территорий и мест захоронений защитников Отечества. Также орловцы трудились кухонными и подсобными рабочими на предприятиях общественного питания и торговли, интервьюерами в компании аутсорсинговых услуг, были заняты в учреждениях образования и ЖКХ.