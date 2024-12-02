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14:02, 2 декабря 2024 года

Полторы сотни орловцев были заняты на оплачиваемых общественных работах

Статистику представили в департаменте соцзащиты региона.


В Орловской области с начала 2024-го года центры занятости и работодатели заключили 135 договоров о совместной деятельности. Об этом сообщили в департаменте социальной защиты региона.
 
В уходящем году проводились работы по озеленению и благоустройству общественных территорий и мест захоронений защитников Отечества. Также орловцы трудились кухонными и подсобными рабочими на предприятиях общественного питания и торговли, интервьюерами в компании аутсорсинговых услуг, были заняты в учреждениях образования и ЖКХ.
Для того чтобы принять участие в общественных работах в рамках госпрограммы, гражданину необходимо авторизоваться на платформе "Работа в России" через учетную запись в качестве безработного (претендующего на пособие по безработице) или ищущего работу, – сообщили в пресс-службе областного правительства.



Сергей Силаев
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