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10:21, 2 декабря 2024 года В Мценске "Лада" влетела в столб Пострадали два человека.





В Мценске Орловской области вечером 1 декабря водитель автобуса "ПАЗ" ехал по улице Автомагисталь и при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу "Ладе", двигавшейся навстречу.



В итоге водитель "Лады" не справился с управлением и столкнулся со столбом. По информации региональной Госавтоинспекции пострадали два пассажира "Гранты". Госпитализация им не потребовалась.



Всего за последние выходные в Орловской области зарегистрировали 18 ДТП, пять человек получили ранения.





Сергей Силаев





