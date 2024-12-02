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11:34, 2 декабря 2024 года В Орле водитель сбил пожилую женщину Она переходила дорогу на "зеленый".



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

Вечером 1 декабря в Орле водитель "Лады" ехал по улице Октябрьской и поворачивал налево. На зеленый сигнал светофора дорогу переходила 85-летняя женщина, она попала под колеса "Весты".



По информации Госавтоинспекции региона, пешеход получила травмы, ее доставили в больницу Семашко. После медицинского осмотра женщину отпустили домой.



Всего за прошедшие выходные в регионе зарегистрировали 18 ДТП. В авариях пострадали пять человек.





Сергей Силаев





