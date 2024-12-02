понедельник 2.12.2024 11:25:53 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

9:04, 2 декабря 2024 года

В центре Орла без отопления и горячей воды остались десяток домов и школа

С неудобствами обещают разобраться до 11:00.


2 декабря в котельной по улице Левый берег Оки устанавливают заглушки для ремонта котла. В связи с этим десятку жилых домов и школе пришлось отключить горячую воду и отопление. С неудобствами обещают разобраться до 11:00, рассказали в «Орелгортеплоэнерго».

Ограничение затронуло адреса:

• ул. 1-я Посадская 41, 50;
• ул. Гагарина 17, 35;
• ул. Левый берег Оки 27, 29, 43;
• ул. Р. Люксембург 49;
• ул. Черкасская 32, 36, 38, 45;
• Воскресенский пер. 13а;
• Школа №26.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.