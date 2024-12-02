В центре Орла без отопления и горячей воды остались десяток домов и школа
С неудобствами обещают разобраться до 11:00.
2 декабря в котельной по улице Левый берег Оки устанавливают заглушки для ремонта котла. В связи с этим десятку жилых домов и школе пришлось отключить горячую воду и отопление. С неудобствами обещают разобраться до 11:00, рассказали в «Орелгортеплоэнерго».
Ограничение затронуло адреса:
• ул. 1-я Посадская 41, 50;
• ул. Гагарина 17, 35;
• ул. Левый берег Оки 27, 29, 43;
• ул. Р. Люксембург 49;
• ул. Черкасская 32, 36, 38, 45;
• Воскресенский пер. 13а;
• Школа №26.