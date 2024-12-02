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9:04, 2 декабря 2024 года В центре Орла без отопления и горячей воды остались десяток домов и школа С неудобствами обещают разобраться до 11:00.





2 декабря в котельной по улице Левый берег Оки устанавливают заглушки для ремонта котла. В связи с этим десятку жилых домов и школе пришлось отключить горячую воду и отопление. С неудобствами обещают разобраться до 11:00, рассказали в «Орелгортеплоэнерго».



Ограничение затронуло адреса:



• ул. 1-я Посадская 41, 50;

• ул. Гагарина 17, 35;

• ул. Левый берег Оки 27, 29, 43;

• ул. Р. Люксембург 49;

• ул. Черкасская 32, 36, 38, 45;

• Воскресенский пер. 13а;

• Школа №26.





Артем Ежаков





