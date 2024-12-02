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17:06, 2 декабря 2024 года Орловчанка победила во Всероссийском конкурсе сочинений Эксперты высоко оценили работу Анастасии Соболевой.



Институт реализации госполитики | ПРОСВЕТ

Шестиклассница Анастасия Соболева отличилась на Всероссийском конкурсе сочинений 2024-го года. В нем было шесть абсолютных победителей, и орловчанка вошла в их число.



Всего на федеральный этап конкурса поступило более 400 работ из 89 субъектов РФ. Сотню лучших авторов наградили дипломами. Их ребятам вручили ректор

Государственного университета просвещения Наталия Наумова и замдиректора департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения России Сергей Васин.





Артем Ежаков





