Орловчанка победила во Всероссийском конкурсе сочинений
Эксперты высоко оценили работу Анастасии Соболевой.
Институт реализации госполитики | ПРОСВЕТ
Шестиклассница Анастасия Соболева отличилась на Всероссийском конкурсе сочинений 2024-го года. В нем было шесть абсолютных победителей, и орловчанка вошла в их число.
Всего на федеральный этап конкурса поступило более 400 работ из 89 субъектов РФ. Сотню лучших авторов наградили дипломами. Их ребятам вручили ректор
Государственного университета просвещения Наталия Наумова и замдиректора департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения России Сергей Васин.