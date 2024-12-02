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18:02, 2 декабря 2024 года В Орле презентовали альбом к юбилею Русанова Он издан благодаря помощи Русского географического общества.





В Орле благодаря финансовой помощи Русского географического общества издан альбом "Для величия Родины. 150 лет со дня рождения Владимира Александровича Русанова".



В альбом рассказывает его жизни и деятельности знаменитого арктического исследователя. В издании использовали фотодокументы из фондов Орловского краеведческого музея, а также фотографии мемориальных объектов, связанных с судьбой Русанова. Ими поделились музеи Архангельска, Баренцбурга, Онеги, Печоры, Санкт-Петербурга и Уфы.





Артем Ежаков





