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12:10, 1 декабря 2024 года Орловцев предупредили о новом способе мошенничества с "симками" Старый номер нужно откреплять от Госуслуг и приложений.





Орловцев предупредили о новом способе мошенничества с SIM-картами. Об этом сообщает региональный информационный портал. Суть схемы проста: мошенники покупают старые "симки", которые уже были использованы и повторно поступили в продажу. С этими номерами злоумышленники могут зайти в разные аккаунты прошлого владельца номера и получить его личную информацию.



В связи с этим орловцев призывают при покупке новой "симки" откреплять старую от Госуслуг и различных аккаунтов. Если карты у вас не осталось, можно обратиться за помощью в МФЦ.





Артем Ежаков





