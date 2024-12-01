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9:00, 1 декабря 2024 года

В Орловскую область пришла календарная зима

Декабрь будет теплым.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Зима пришла в Орловскую область. До Нового года прогнозируется температура выше нормы на большей части территории страны. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как отметил синоптик в интервью агентству "Интерфакс", аномальных холодов до конца декабря не будет ни в одном из российских регионов. 

В европейской части России количество осадков в начале зимы будет в основном около нормы, за исключением юга Центрального федерального округа (Рязанская, Воронежская, Тульская, Липецкая, Тамбовская области), где ожидается их дефицит, - рассказал Роман Вильфанд.

Пока что снежный покров в Орловской области не установился. Осадки прогнозируются 5 и 6 декабря.





Сергей Силаев
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