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9:00, 1 декабря 2024 года В Орловскую область пришла календарная зима Декабрь будет теплым.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Зима пришла в Орловскую область. До Нового года прогнозируется температура выше нормы на большей части территории страны. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



Как отметил синоптик в интервью агентству "Интерфакс", аномальных холодов до конца декабря не будет ни в одном из российских регионов.



– В европейской части России количество осадков в начале зимы будет в основном около нормы, за исключением юга Центрального федерального округа (Рязанская, Воронежская, Тульская, Липецкая, Тамбовская области), где ожидается их дефицит, - рассказал Роман Вильфанд.



Пока что снежный покров в Орловской области не установился. Осадки прогнозируются 5 и 6 декабря.











Сергей Силаев





