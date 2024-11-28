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20:01, 28 ноября 2024 года В орловских райцентрах ставят елки Недавно определено место для красавицы в Новосильском районе.



Фото: "Новосильские вести"

В районных центрах Орловской области начинают устанавливать елки. Газета "Новосильские вести" сообщила 28 ноября, что 28 место для новогодней ели уже определено.



Ранее стало известно, что в Ливнах к Новому году установят 20 елок. Из них две будут искусственными. В райцентре подготовка к празднику в самом разгаре.





Сергей Силаев





