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16:59, 28 ноября 2024 года Преподаватель из Орла Александр Новиков стал "Профессором года" Доктор технический наук возглавляет политехнический института Поликарпова ОГУ.



Фото: "Телеграммы из Орла"

Доктор технический наук, профессор и директор политехнического института имени Поликарпова Орловского госуниверситета стал "Профессором года". Об этом сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".



Церемония награждения лауреатов прошла в Москве. Награда ежегодно вручается лучшим профессорам, деканам и ректорам вузов, отличившимся научными результатами.



Александр Новиков – автор более 600 научных работ, около 100 учебник и методических пособий. Более сотни работ ученого размещены в базах Scopus и Web of Science.





Сергей Силаев





