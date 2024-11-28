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8:00, 28 ноября 2024 года Воспитанник липецкого футбола покидает ФК "Орел" Вадим Ролдугин провел в составе орловской команды чуть больше трех месяцев.



Фото: ФК "Орел"

Воспитанник липецкого футбола Вадим Ролдугин покидает ФК "Орел". Он присоединился к орловской команде в августе 2024 года, перейдя из "Родины-М". За это время игрок вышел на поле всего восемь раз, отыграв в общей сложности 127 минут. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Орел".



Ранее Вадим играл за академию "Динамо", а также за команду "Динамо-2" и сборную России среди юношей до 15 лет. ФК "Орел" выразил благодарность Ролдугину и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.





Сергей Мерцалов





