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19:03, 26 ноября 2024 года "Вайб" стал словом 2024-го года В тройку лидеров вошли также "скуф" и "прилет".



Фото: архив "Вести-Орел"

В 2024 году "вайб" стал словом года по версии портала "Грамота.Ру". Второе место занял "скуф", третье - "прилет". Об этом сообщили в пресс-службе портала.



Уточняется, что более 400 экспертов-филологов из разных городов России оценили 11 слов. В итоге "прилет" набрал 124 голоса, "скуф" — 229 голосов, "вайб" — 256.



– Лингвисты Грамоты отмечают, что вайб появился в русском языке несколько лет назад, но именно в 2024 году продемонстрировал устойчивый рост упоминаемости и стал известен за пределами молодежных групп. Вайб — это настроение или атмосфера, которая исходит от человека, объекта, места или ситуации, – отметили на портале.







Сергей Силаев





