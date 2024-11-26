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13:37, 26 ноября 2024 года "Ростелеком" и "Интерсвязь" расширили доступ к умным цифровым домофонам в регионах Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

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«Ростелеком» подключит умные домофоны «Сокол +», производимые компанией «Интерсвязь», к многофункциональному сервису управления доступом в многоквартирный дом «Ростелеком. Ключ». Пилотный проект пройдет в городах Челябинской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Приморском крае и Республике Саха (Якутия). Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома» Ирина Лебедева и председатель совета директоров «Интерсвязи» Леонид Вахрамеев.



В рамках соглашения национальный провайдер «Ростелеком» и лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала компания «Интерсвязь» планируют создать умное и безопасное пространство для жителей, с целью повышения качества жизни населения, и отвечая на современные тренды цифровизации. Интеграция решений «Интерсвязи» и «Ростелекома» позволит значительно расширить географию предоставления услуг домофонии и улучшить доступ к современным цифровым сервисам по всей стране. Это сотрудничество станет ключевым шагом в развитии рынка умных домашних решений и повышении комфорта и безопасности граждан.

Леонид Вахрамеев, председатель совета директоров компании «Интерсвязь»: «Домофоны “Сокол +” являются составной частью целой экосистемы цифровых услуг, которые разрабатывает наша компания. Философия прозрачного сервиса, которую мы взяли за основу развития бизнеса, с каждым годом интересует все большее количество партнеров. Уверен, что сотрудничество с компанией “Ростелеком” расширит географию применения наших разработок». Ирина Лебедева, вице-президент по продуктам массового сегмента компании «Ростелеком»: «Компания “Ростелеком” обладает уникальной экспертизой и компетенциями в области решений для комфорта и безопасности жителей многоквартирных домов. Мы формируем стандарты на рынке современного жилья и являемся членом АНО “Умный многоквартирный дом”. Подписание соглашения с компанией “Интерсвязь” открывает нам и нашему партнеру новые горизонты сотрудничества и сделает жизнь наших клиентов еще более комфортной и безопасной». Цифровая платформа для управления многоквартирными домами «Ростелеком Ключ» — на 100% российская разработка. В 2022 году она включена в реестр отечественного программного обеспечения, который ведет Минцифры России. Решение с нуля создано командой внутренних ИТ-разработчиков группы компаний «Ростелеком». В III квартале 2024 года пройден рубеж в 1 млн уникальных установок мобильного приложения; охват услугами «Ключа» увеличился до почти 600 тыс. домохозяйств в свыше 350 городах России.



Получить дополнительную информацию о продукте «Ростелеком Ключ» можно на официальном сайте компании и по телефону 8 800 301 05 50.



* * * «Интерсвязь» — лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области, одна из крупнейших ИТ-компаний Урала, создатель умных технологий и оператор услуг «Умного города». Свой путь она начала в 1997 году в качестве небольшого регионального провайдера и за эти годы прошла до ИТ-гиганта с собственными разработками, которыми интересуются далеко за пределами России.



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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.



«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



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