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10:33, 26 ноября 2024 года Более 800 камер видеонаблюдения работают в Орле Они являются частью интеллектуальной транспортной системы.





В Орле установлено 807 камер видеонаблюдения. Устройства стали частью интеллектуальной транспортной системы, внедрять которую начали в 2020 году. Камеры следят за обстановкой на дорогах и состоянием инфраструктуры, распознают типы авто и номера. Также устройства способны фиксировать нарушения правил дорожного движения, аварии и чрезвычайные ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. – Установка камер видеонаблюдения и остального оборудования в рамках внедрения ИТС позволяет круглосуточно следить за состоянием дорожной сети и оперативно реагировать на возникающие ситуации, – отметил начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Никита Митряев.





Сергей Силаев





