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10:33, 26 ноября 2024 года

Более 800 камер видеонаблюдения работают в Орле

Они являются частью интеллектуальной транспортной системы.


В Орле установлено 807 камер видеонаблюдения. Устройства стали частью интеллектуальной транспортной системы, внедрять которую начали в 2020 году.
 
Камеры следят за обстановкой на дорогах и состоянием инфраструктуры, распознают типы авто и номера. Также устройства способны фиксировать нарушения правил дорожного движения, аварии и чрезвычайные ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Установка камер видеонаблюдения и остального оборудования в рамках внедрения ИТС позволяет круглосуточно следить за состоянием дорожной сети и оперативно реагировать на возникающие ситуации, – отметил начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Никита Митряев.



Сергей Силаев
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