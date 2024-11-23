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19:59, 23 ноября 2024 года В Орловской области энергетики продолжают устранять последствия шторма 23 ноября из-за сильного ветра прошла вторая волна отключения электричества.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области 23 ноября из-за сильного ветра ряд населенных пунктов вновь остался без света. Энергетики продолжают устранять последствия разгула стихии.



По данным на 18:00, без света оставалось более трех тысяч человек. Поступали обращения по отключениям из Новосильского, Кромского, Мценского, Должанского, Верховского, Покровского районов, сообщает пресс-служба регионального правительства.



По информации Филиала ПАО "Россети Центр" - Орелэнерго", работает 34 ремонтных бригад, 126 человек, 42 единицы техники.



Сообщить о нарушениях электроснабжения или повреждениях энергетических объектов можно по телефону "Светлой линии 220": 8-800-220-0-220. Круглосуточно и бесплатно.





Ольга СУПОНЕВА





