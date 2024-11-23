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16:29, 23 ноября 2024 года В Орле на Комсомольской столкнулись легковой автомобиль и маршрутка В аварии пострадал водитель легковушки.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле на улице Комсомольской столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси. В аварии пострадал водитель легковушки, однако госпитализация ему не понадобилась. В маршрутке пассажиров не было.



Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, ДТП случилось 23 ноября в 14:54. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и Госавтоинспекции.





Сергей Мерцалов





