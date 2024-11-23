Главная » Новости



18:11, 23 ноября 2024 года Орловскому Комитету семей воинов Отечества исполнилось два года За это время удалось помочь многим участникам СВО и их семьям.



Фото: "Вести-Орел"

Уже два года в нашем регионе действует Комитет семей воинов Отечества. Его сотрудники не оставляют без внимания ни одного обращения, направленного в их адрес. Они готовы оказать всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции и их семьям - психологическую, юридическую и адресную.



За время своей деятельности Комитет собрал вокруг себя неравнодушных людей, готовых прийти на помощь. Эта команда единомышленников не только решает проблемы, но и доказывает свою способность объединять и вдохновлять.







