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12:14, 23 ноября 2024 года Дороги Орловской области окутал туман На трассе низкая видимость.





На дорогах Орловской области 22 ноября отмечаются неблагоприятные условия. Автолюбители сообщают о сильном тумане на некоторых участках.



Читатели прислали снимки, сделанные в Орловском муниципальном округе и в Урицком районе, видимость из-за тумана низкая.





Кроме того, в регионе продолжает действовать предупреждение от МЧС: ближайший день будет дождливым и ветреным, возможен мокрый снег. В чрезвычайном ведомстве орловцев просят быть бдительными и соблюдать правила безопасности.





Ольга СУПОНЕВА





